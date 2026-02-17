Portale della genitorialità | bonus congedi e sussidi per famiglie e genitori accessibili da un’unica app digitale

L’Inps ha lanciato il Portale della genitorialità, perché molte famiglie trovavano difficile ottenere bonus, congedi e sussidi. Questa piattaforma digitale permette ai genitori di richiedere e gestire facilmente tutti i servizi, senza dover navigare tra vari siti o uffici. È accessibile tramite un’app unica, pensata per semplificare la vita di chi ha figli piccoli o si prende cura di loro. La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Chigi, con l’obiettivo di rendere più immediato il supporto alle famiglie italiane.

Il Portale della genitorialità rappresenta il nuovo strumento digitale presentato dall'Inps a Palazzo Chigi per semplificare l'accesso ai servizi per le famiglie.