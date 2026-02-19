Innovazione un’infrastruttura intelligente renderà più sicuri i robotaxi

Un nuovo studio condotto dall’Istituto di informatica e telematica del CNR di Pisa, in collaborazione con l’Università di Pisa e il MIT, ha scoperto che un’infrastruttura intelligente può migliorare la sicurezza dei “robotaxi”. La causa è l’aumento di incidenti legati ai veicoli a guida autonoma, che preoccupano gli sviluppatori. La soluzione proposta consiste in sensori avanzati e sistemi di comunicazione tra veicoli e strade. Questa tecnologia potrebbe rendere i “robotaxi” più affidabili nelle strade degli Stati Uniti, dove sono già in uso.

Uno studio dell'Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, in collaborazione con l' Università di Pisa e con il MIT, individua una soluzione per rendere più sicuri i taxi a guida autonoma, già utilizzati in strada negli USA. Si tratta di un linguaggio di messaggistica avanzato che "spiega" al veicolo cosa fare in presenza di incroci, cantieri, semafori. I robotaxi, o taxi a guida autonoma, sono realtà in numerose città degli Stati Uniti: tuttavia, una recente inchiesta avviata dal Congresso statunitense ha sollevato non pochi dubbi sulla sicurezza di tali veicoli, mettendo in luce come i veicoli in uso non siano ancora del tutto autonomi e come, in situazioni di incertezza (ad esempio segnaletica confusa o cantieri non segnalati), il sistema si affidi a "piloti remoti", ovvero operatori spesso situati all'altro capo del mondo, che intervengono via software per risolvere le situazioni interpretando a distanza lo scenario.