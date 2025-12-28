Dall’innovazione alla concentrazione | come l’AI diventa infrastruttura industriale

Nel 2025, l’intelligenza artificiale si consolidarà come elemento fondamentale dell’infrastruttura industriale, passando dall’ambito sperimentale a componente strategica. Questo cambiamento segna una svolta nella politica industriale, evidenziando come l’AI diventi un elemento imprescindibile per l’innovazione e la competitività delle imprese. Un passaggio che richiede attenzione e pianificazione per comprendere appieno le implicazioni di questa trasformazione.

Il 2025 è l’anno in cui l’intelligenza artificiale smette definitivamente di essere un fattore di sperimentazione e si afferma come variabile strutturale di politica industriale. I numeri lo confermano: investimenti in conto capitale senza precedenti, operazioni di fusione e acquisizione di dimensioni sistemiche, crescente integrazione verticale lungo l’intera filiera dell’AI. Le principali Big Tech stanno costruendo posizioni di controllo su nodi critici della catena del valore. Chi governa i dati, la sicurezza, la capacità computazionale e gli strumenti di misurazione controlla anche le condizioni di accesso al mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

