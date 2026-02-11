Madrid si prepara ad accogliere i primi robotaxi nel 2026. La capitale spagnola diventa una delle prime città europee a sperimentare queste auto senza conducente, pronte a cambiare il modo di muoversi in città. La novità riguarda veicoli che si spostano in modo autonomo, senza autista a bordo, pronta a rivoluzionare il settore dei trasporti locali.

M adrid si posiziona tra le prime città europee a sfruttare i robotaxi nel 2026. La peculiarità di questi mezzi di trasporto è che, a differenza dei taxi standard, si muovono in autonomia senza l’impiego di un autista. È stato Uber ad annunciare l’uso di questi veicoli in città entro la fine dell’anno. Un cambiamento che indubbiamente rappresenta una svolta significativa per la mobilità locale. Robotaxi a Madrid: perché è un’innovazione significativa?. Anche se una buona fetta di cittadini si mostra dubbiosa sull’uso di veicoli senza conducente, questo si mostra come una rivoluzione inarrestabile di cui la capitale spagnola è soggetto attivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

I robotaxi arrivano a Madrid. La capitale spagnola fa da sfondo all'innovazione

