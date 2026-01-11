In risposta alle recenti alluvioni, i tecnici insistono sulla necessità di rifare il ponte di Cesena per migliorare la sicurezza idraulica. La variante al Piano di assetto idrogeologico evidenzia l’importanza di interventi strutturali, considerando anche i fiumi Savio e Borello. Il sindaco sottolinea la disponibilità al cambiamento, ma invita a trovare un equilibrio tra sicurezza e rispetto del patrimonio urbano, evitando soluzioni eccessive.

“Sostituire il Ponte nuovo per la sicurezza idraulica di Cesena”: è quanto chiedono a chiare lettere i tecnici nella variante al Pai (Piano di assetto idrogeologico) che ha preso in esame anche i fiumi romagnoli, il Savio e il torrente Borello per quel che riguarda Cesena. “Siamo pronti per un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Ponte, Basile: "Noi siamo pronti ma serve dialogare con il territorio"

Leggi anche: Bonelli a Fanpage: “Il Ponte sullo Stretto è una truffa di Salvini e Meloni, progetto va rifatto da capo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alluvioni, il diktat dei tecnici: Il Ponte nuovo va rifatto. Il sindaco: Siamo pronti, ma non per una 'mostruosità', serve un compromesso.

Inaugurato il ponte sul Senio distrutto dalle alluvioni - Con questo presupposto è stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo ponte bailey sul Senio a Riolo Terme ... ilrestodelcarlino.it