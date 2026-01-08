Felice Iossa | Siamo in una fase storica drammatica serve un nuovo riformismo

Felice Iossa, noto esponente socialista riformista e già deputato, analizza la situazione politica attuale sottolineando la necessità di un nuovo approccio riformista. Con esperienza nei ruoli istituzionali a livello nazionale e locale, Iossa evidenzia come il contesto storico richieda risposte concrete e condivise per affrontare le sfide di questo periodo complesso.

NAPOLI – Socialista riformista, già deputato del Partito Socialista Italiano per due legislature, sottosegretario di Stato all’Industria e figura di primo piano nelle istituzioni locali e nazionali, Felice Iossa osserva l’attuale fase politica con preoccupazione e spirito critico. Guerre, minaccia nucleare, crisi del diritto internazionale e nuovi equilibri globali impongono – avverte – una riflessione profonda sul ruolo della politica e delle grandi democrazie. Onorevole Iossa, come giudica il blitz statunitense in Venezuela? «L’arresto del dittatore Nicolás Maduro è di per sé un fatto positivo. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Felice Iossa: «Siamo in una fase storica drammatica, serve un nuovo riformismo» Leggi anche: Mezzogiorno: Iossa (MF), “sinistra smarrita, serve riformismo radicale e un piano per industria e meridione” Leggi anche: Sergio Caputo: "La musica? Una fase drammatica" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. San Felice a Cancello. Grave lutto per l'ex sindaco di San Felice a Cancello, ed ex consigliere regionale, Pasquale De Lucia. È mancato a 91 anni il suo caro papà, Natale. Zio Natale, come lo chiamavano tutti. Lascia la moglie Andreana e i figli Pasquale e Ro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.