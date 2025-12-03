Un regalo speciale alla vigilia dell' Immacolata | dona il sangue dona la vita

CAROVIGNO - Un gesto d'amore che vale più di mille regali sotto l'albero. Alla vigilia dell'Immacolata, mentre le strade si illuminano di decorazioni natalizie e i negozi si riempiono di persone in cerca del dono perfetto, l'Avis di Carovigno propone ai cittadini un'opportunità per fare la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Un regalo speciale alla vigilia dell'Immacolata: dona il sangue, dona la vita

