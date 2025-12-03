Un regalo speciale alla vigilia dell' Immacolata | dona il sangue dona la vita
CAROVIGNO - Un gesto d'amore che vale più di mille regali sotto l'albero. Alla vigilia dell'Immacolata, mentre le strade si illuminano di decorazioni natalizie e i negozi si riempiono di persone in cerca del dono perfetto, l'Avis di Carovigno propone ai cittadini un'opportunità per fare la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Speciale Natale Il regalo perfetto? È Musica. In Accademia trovi il nostro Buono Regalo, valido per qualsiasi corso o percorso musicale, da canto a tutti gli strumenti. Un’idea originale, emozionale e ricca di valore per sorprendere chi ami! Per informazioni - facebook.com Vai su Facebook
Gallipoli onora la vigilia dell'Immacolata: la puccia condivisa anche con 80 turisti stranieri - Torna puntuale anche quest'anno, come tradizione vuole nel giorno della vigilia dell'Immacolata, il rito della "puccia". Segnala quotidianodipuglia.it
Diocesi: Taranto, alla vigilia dell’Immacolata celebrazione in cattedrale presieduta da mons. Miniero - “Tale circostanza è particolarmente cara alla tradizione del popolo tarantino che la invoca come sua ... Secondo agensir.it