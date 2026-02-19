Ingaggi oltre i 4 milioni di euro | il Ravenna è nella top 20 delle rose più care della Serie C

Il Ravenna ha speso più di 4 milioni di euro in stipendi, facendo salire il suo monte salari e posizionandosi al 14° posto tra le squadre di Serie C. La cifra dichiarata comprende gli ingaggi di giocatori e staff tecnico, confermando un investimento importante per il club. La formazione romagnola punta a migliorare la propria competitività, garantendo contratti di alto livello. Questa scelta si riflette anche nella qualità dei calciatori presenti in rosa quest’anno. La società ha deciso di aumentare gli investimenti per puntare a risultati migliori.

Il club giallorosso vanta il quinto posto tra i monte ingaggi più alti del girone B. Ecco quali sono le squadre che spendono di più negli stipendi dei calciatori Con oltre 4 milioni di euro di monte stipendi, il Ravenna è al 14esimo posto nella classifica degli ingaggi dei club di tutta la Serie C. Mentre guardando solo al girone B, i giallorossi occupano il quinto posto. Questi i dati depositati dalla Lega Pro aggiornati a inizio febbraio. All'interno di questa classifica, che comprende le voci di spesa riguardanti emolumenti, premi e diritti d'immagine, il Ravenna spende 4.657.395 euro, una cifra notevole, ma che 'impallidisce' rispetto ai club che guidano la graduatoria.