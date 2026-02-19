Infotainment evoluto e Adas di serie La connettività di bordo firmata Sandero

Dacia ha deciso di migliorare la sua offerta con l’introduzione di infotainment avanzato e sistemi di assistenza alla guida di serie, rispondendo alle richieste dei clienti sempre più interessati alla tecnologia. La causa deriva dalla crescente domanda di auto connesse, che spinge gli acquirenti a preferire modelli dotati di funzionalità moderne. La nuova Sandero integra schermi touch, connessione smartphone e assistenti alla guida, offrendo un’esperienza più completa. Le vendite mostrano che molti clienti scelgono allestimenti più ricchi, desiderosi di tecnologie innovative.

Dacia ha deciso di venire incontro ai suoi fedelissimi clienti, sempre più carichi di aspettative e disposti a spendere qualcosa in più per avere ciò che cercano (la maggior parte degli ordini non riguarda affatto l’allestimento meno costoso), anche sul fronte della connettività. “Se tutti richiedono una connessione di bordo performante, non tutti hanno le stesse esigenze. Per soddisfarle al meglio, riproponiamo un’offerta a tre livelli, che sulle nuove Sandero li arricchisce tutti”, fanno sapere i tecnici Dacia. Il sistema multimediale Media Control con comandi al volante, di serie fin dalla variante d’accesso (la Essential), che è già in grado di visualizzare le informazioni e le chiamate telefoniche sullo schermo del cruscotto, offre anche quattro altoparlanti, connessione Bluetooth, porta Usb-C e supporto per smartphone integrato nella plancia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway, migliorato il design internoLe nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero e Sandero Stepway MY26Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta.

computer di bordo su dacia Sandero stepway 2024

