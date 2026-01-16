Nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway migliorato il design interno

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità. Questi modelli continuano a rappresentare un punto di riferimento nel segmento, mantenendo la loro posizione di leadership tra le auto più vendute a privati in Europa dal 2017. L’aggiornamento interno si inserisce in un percorso di miglioramento continuo, volto a soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni pratiche e affidabili.

ROMA (ITALPRESS) – Sandero e Sandero Stepway sono al centro del successo sostenibile di Dacia. Sandero è l’auto più venduta a privati in Europa dal 2017. Con il MY 26 sono state apportate migliorie anche agli interni, con un’attenzione particolare alla resistenza dei materiali e all’ergonomia, per garantire un’offerta di dotazioni che rispetta il concetto di “Essential but Cool” che è uno dei valori a cui i designer e gli ingegneri Dacia si ispirano per ogni progetto al quale lavorano. Le nuove bocchette dell’aria presenti sul cruscotto, che adottano lo stile a T rovesciata, come la firma luminosa, creano un richiamo che lega design esterno e interno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Al via ordini per nuove Dacia Sandero Streetway e Stepway

