DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero e Sandero Stepway MY26

Dacia presenta i nuovi interni delle Sandero e Sandero Stepway MY26, caratterizzati da materiali più resistenti, un’ergonomia migliorata e una connettività più evoluta. Questa evoluzione rispecchia l’approccio “Essential but Cool” del marchio, offrendo comfort e funzionalità in modo semplice e pratico. Un aggiornamento che mira a soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e tecnologia, mantenendo un design sobrio e funzionale.

(Adnkronos) –Dacia rinnova gli interni di Nuova Sandero e Sandero Stepway MY26, puntando su materiali più resistenti, maggiore ergonomia e connettività evoluta, nel solco del principio "Essential but Cool"che guida ogni progetto del marchio. All'interno, l'abitacolo adotta nuovi tessuti per sedili, plancia e pannelli porta, scelti per garantire resistenza, comfort e piacevolezza al tatto. Le nuove bocchette dell'aria a T rovesciata creano ora una continuità visiva con la firma luminosa esterna, rafforzando il legame tra design interno ed esterno. Il nuovo volante offre un'ergonomia migliorata per una guida più sicura e intuitiva.

