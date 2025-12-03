Infortunio Gatti | lesione del menisco per il difensore verrà operato nei prossimi giorni L’esito ufficiale degli esami al J Medical e quanto starà fuori

Infortunio Gatti, l’esito degli esami del JMedical: brutte notizie per i tifosi. Il difensore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. La vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese (2-0) ha garantito il passaggio ai quarti di finale, ma ha presentato un conto salatissimo alla Juventus. Il sorriso per il risultato si spegne di fronte al bollettino medico diramato in mattinata dal club: Federico Gatti deve fermarsi e finire sotto i ferri, privando la squadra di un altro pilastro difensivo nel momento più delicato della stagione. Il verdetto del J Medical: lesione del menisco mediale. Il difensore centrale, classe 1998, era stato costretto a lasciare il campo al 54? minuto della sfida di ieri sera, dopo aver avvertito una fitta al ginocchio destro in fase di ripiegamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Gatti: lesione del menisco per il difensore, verrà operato nei prossimi giorni. L’esito ufficiale degli esami al J Medical e quanto starà fuori

