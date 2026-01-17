Verso Milan-Lecce | Pavlovic convocato per la sfida di San Siro | PM News

Pavlovic torna disponibile e sarà convocato per la partita tra Milan e Lecce in programma a San Siro. Dopo il recente infortunio subito contro la Fiorentina, il difensore serbo si unisce alla lista dei convocati, offrendo all'allenatore Allegri ulteriori opzioni in vista di questa importante sfida di campionato.

CAIRATE, ITALY - DECEMBER 30: Strahinja Pavlovic of AC Milan in action during AC Milan training session at Milanello on December 30, 2025 in Cairate, Italy. (Photo by Claudio VillaAC Milan via Getty Images) Buonissime notizie per il Milan, Massimiliano Allegri può tornare a sorridere. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il difensore rossonero Strahinja Pavlovic è stato convocato dal mister per la gara contro il Lecce, in programma domani a San Siro alle ore 20:45. Il difensore rossonero, perciò, dopo aver saltato il recupero della 16esima giornata contro il Como di Fabregas, tornerà disponibile per la squadra.

