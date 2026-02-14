Inter Lautaro Martinez cuore nerazzurro | Orgoglioso di essere il capitano di questo Club per me rappresenta tantissimo Ho sempre guardato Milito

Lautaro Martinez ha detto di essere molto felice di indossare la fascia di capitano dell’Inter, perché per lui questa maglia rappresenta tutto. Ha confessato di aver sempre ammirato Milito, il suo modello nel club. Oggi, nel giorno della partita contro la Juventus, il giocatore ha condiviso alcune sue emozioni davanti alle telecamere nerazzurre.

Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Carnevale ‘gioca’ il suo Napoli Roma: «Azzurri forti ma con gli infortuni è difficile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Lautaro Martinez cuore nerazzurro: «Orgoglioso di essere il capitano di questo Club, per me rappresenta tantissimo. Ho sempre guardato Milito» Lautaro Martinez: «Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter, Milito è il mio esempio» Lautaro Martinez al Matchday Programme: «Sono orgoglioso di essere il capitano dell’Inter, è frutto di tanti sacrifici» Lautaro Martinez ha parlato nel Matchday Programme, spiegando che il suo ruolo di capitano dell’Inter deriva dai numerosi sacrifici fatti nel corso degli anni. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Barella ha detto che Lautaro è il migliore giocatore dell'Inter #calcio #short Argomenti discussi: L'Inter rafforza Lautaro Martínez nel cuore del progetto tecnico; Il manuale del centravanti in 171 gol: Lautaro raggiunge Boninsegna; Lautaro Martinez, tutti i record con la maglia dell'Inter (di cui è il terzo cannoniere della storia); Cuore Toro, non basta: l’Inter resiste e spegne la rimonta granata. Numeri e stemmi sbagliati: l’Inter celebra Lautaro con l’Intelligenza Artificiale e fa il pieno di gaffeL'Inter ha affidato a un video creato dall'Intelligenza Artificiale la celebrazione di Lautaro Martinez, terzo cannoniere di sempre nella storia nerazzurra. Non senza gaffes ed errori che hanno diviso ... panorama.it Lautaro Martinez, tutti i record con la maglia dell’Inter (di cui è il terzo cannoniere della storia)L'attaccante argentino sta scrivendo la storia dell'Inter in un'epoca in cui i calciatori non si fermando mai nella stessa squadra. Ecco tutti i numeri di Lautaro Martinez con la maglia dell'Inter. la ... panorama.it Biasin non ci sta e risponde a chi critica Lautaro Martinez Sul suo profilo Instagram ha pubblicato la classifica marcatori della Serie A sottolineando il 'vuoto' tra l'attaccante nerazzurro con 14 gol e tutti i secondi piazzati fermi a 8 (Hojlund, Pulisic, Yildiz, Nico facebook Inter e Juventus agli antipodi: Lautaro Martinez ha segnato più di David, Openda e Vlahovic messi assieme x.com