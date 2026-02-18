Inter-Bodo Glimt a rischio rinvio? Le condizioni del campo preoccupano

Il campo di gioco in cattive condizioni potrebbe fermare la sfida tra Inter e BodøGlimt, prevista per i playoff di Champions League. La pioggia incessante ha peggiorato lo stato del terreno, rendendolo insicuro per le squadre e gli spettatori. Le autorità stanno valutando se il manto erboso sia praticabile, e alcuni giocatori hanno già manifestato preoccupazione per il rischio di infortuni. La decisione finale sulla disputa del match arriverà nelle prossime ore, mentre il tempo rimane incerto.

Il match di andata dei playoff di Champions League tra BodøGlimt e Inter potrebbe partire sotto una significativa incognita legata al terreno di gioco. A poche ore dal fischio d'inizio, la condizione del manto sintetico dell'Aspmyra Stadion ha alimentato preoccupazioni riguardo alla stabilità e alla sicurezza dei calciatori, in un contesto di temperature basse e neve recente. Durante le operazioni di pulizia della neve, i macchinari hanno provocato sollevamenti del tappeto sintetico, generando avvallamenti soprattutto lungo le fasce laterali. Questa situazione impone una valutazione accurata delle condizioni di gioco, poiché potrebbe esporre i calciatori a rischi di infortunio e a difficoltà di controllo del pallone in un rettangolo già delicato per le temperature estreme.