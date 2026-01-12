Infortunio Zaniolo che grana per l’Udinese! Operazione al ginocchio | i tempi di recupero e le partite che salterà

Infortunio per Nicolò Zaniolo, che si è sottoposto a un’operazione al ginocchio per una pulizia articolare. La sua assenza influenzerà le prossime partite dell’Udinese, tra cui quelle contro Inter e Verona. Al momento, si stimano tempi di recupero che potrebbero far saltare diverse gare, con un ritorno previsto nel corso della stagione. La società segue attentamente l’evoluzione della condizione del giocatore.

Infortunio Zaniolo, il fantasista si ferma per una pulizia articolare: niente Inter e Verona! Ecco quando spera di riaverlo Runjaic Brutte notizie per l’Udinese e per il suo uomo simbolo in questo momento della stagione. Nicolò Zaniolo è costretto a fermarsi ai box per un problema fisico che richiede un intervento chirurgico immediato. Come riportato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Zaniolo, che grana per l’Udinese! Operazione al ginocchio: i tempi di recupero e le partite che salterà Leggi anche: Infortunio Acerbi, i tempi di recupero e tutte le partite che salterà il difensore nerazzurro Leggi anche: Infortunio Meret, le gare che salterà e i tempi di recupero: pronto Milinkovic-Savic! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Udinese, infortunio Zaniolo: è arrivato il verdetto per la 20^ giornata - Dopo il recente problema al ginocchio accusato nella sfida della 19^ ... fantamaster.it

Udinese, Zaniolo verso l'operazione. Si era infortunato prima del Torino - Nicolò Zaniolo, che ha voluto giocare la partita contro il Torino, dove ha pure segnato uno dei due gol con cui l'Udinese aveva battuto il Torino nel ... torinogranata.it

FLASH | Torino-Udinese, gol e infortunio per Zaniolo: suona l’allarme! - Brutte notizie per l'Udinese durante il match col Torino: si ferma per un problema fisico Zaniolo, cosa è successo! fantamaster.it

#Zaniolo, infortunio e operazione al ginocchio: le news sul giocatore dell' #Udinese #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Udinese, si ferma Zaniolo per l'infortunio al ginocchio: necessario l'intervento. I tempi di recupero - facebook.com facebook

