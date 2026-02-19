L’infortunio di Pavlovic, verificatosi durante l’allenamento del Milan, preoccupa la squadra. Il difensore si è fatto male a una gamba e sta affrontando esami approfonditi per capire l’entità del trauma. Il medico del club ha già eseguito alcune radiografie e si attendono i risultati definitivi. La società monitora attentamente la situazione per programmare eventuali interventi. La squadra si prepara comunque alla prossima partita, sperando in buone notizie sulle condizioni di Pavlovic. I dettagli sulle sue condizioni arriveranno nei prossimi giorni.

Pavlovic è uscito all'intervallo di Milan-Como 1-1 dopo avere subito un brutto fallo da 'arancione' di Van der Brempt che ha affondato il piede sulla caviglia del serbo. Per Mariani un fallo che non meritava neanche un giallo. Come detto Pavlovic è rimasto negli spogliatoi con Allegri che ha messo in campo Gabbia. Lo stesso allenatore rossonero nel post partita ha dichiarato di come Pavlovic stesse bene, ma arrivano notizie importanti. LEGGI ANCHE: Allegri dopo Milan-Como: "Fabregas? Ho difeso Saelemaekers". E sullo Scudetto non chiude le porte>>> Come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport24, non sarebbero da sottovalutare le condizioni del difensore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortunio di Pavlovic: condizioni da non sottovalutare. Esami in corso

