Infortunio Zaniolo intervento riuscito per il calciatore dell’Udinese | le ultime sull’iter di recupero

Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, si è sottoposto a un intervento riuscito a seguito del suo infortunio. Attualmente, il percorso di recupero procede secondo i piani, con attenzione ai tempi di riabilitazione e alle prossime tappe. Ecco le ultime notizie sullo stato di salute del giocatore e le fasi previste per il ritorno in campo.

Infortunio Zaniolo, intervento ok: come procede il percorso di recupero del giocatore dell’Udinese. Tutti i dettagli Un sospiro di sollievo per l’Udinese e per Nicolò Zaniolo. Il club friulano ha infatti comunicato che l’intervento al ginocchio destro, una pulizia meniscale eseguita dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Ecco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

