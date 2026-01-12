Infortunio Zaniolo intervento riuscito per il calciatore dell’Udinese | le ultime sull’iter di recupero

Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, si è sottoposto a un intervento riuscito a seguito del suo infortunio. Attualmente, il percorso di recupero procede secondo i piani, con attenzione ai tempi di riabilitazione e alle prossime tappe. Ecco le ultime notizie sullo stato di salute del giocatore e le fasi previste per il ritorno in campo.

