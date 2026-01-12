Infortunio Zaniolo intervento riuscito per il calciatore dell’Udinese | le ultime sull’iter di recupero
Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, si è sottoposto a un intervento riuscito a seguito del suo infortunio. Attualmente, il percorso di recupero procede secondo i piani, con attenzione ai tempi di riabilitazione e alle prossime tappe. Ecco le ultime notizie sullo stato di salute del giocatore e le fasi previste per il ritorno in campo.
Infortunio Zaniolo, intervento ok: come procede il percorso di recupero del giocatore dell’Udinese. Tutti i dettagli Un sospiro di sollievo per l’Udinese e per Nicolò Zaniolo. Il club friulano ha infatti comunicato che l’intervento al ginocchio destro, una pulizia meniscale eseguita dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Ecco . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Zaniolo, l’esito dell’intervento: il comunicato - Di seguito il comunicato ufficiale dell’Udinese: “Udinese Calcio comunica che l’intervento a cui si è sottoposto Nicoló Zaniolo è perfettamente riuscito. gianlucadimarzio.com
