Vlahovic Juve intervento riuscito per l’attaccante Ecco il comunicato del club bianconero | le sue condizioni

Vlahovic Juve, intervento riuscito per il serbo. C’è il comunicato dei bianconeri: le ultimissime sulle sue condizioni Arrivano notizie rassicuranti per la Juventus e i suoi tifosi. Dopo ore di apprensione e valutazioni specialistiche, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la grave lesione muscolo-tendinea all’adduttore lungo sinistro, rimediata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juve, intervento riuscito per l’attaccante. Ecco il comunicato del club bianconero: le sue condizioni

