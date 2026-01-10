MotoGP | intervento riuscito per Aldeguer ma c’è incertezza sui tempi di recupero

Fermin Aldeguer si sta riprendendo dall’intervento chirurgico a seguito della frattura del femore occorsa durante un allenamento. L’intervento è stato eseguito con successo, ma al momento non sono ancora noti i tempi di recupero. La squadra monitorerà attentamente la fase di convalescenza, per garantire il miglior recupero possibile e riprendere al più presto l’attività in MotoGP.

Adesso è tempo di riposare per Fermin Aldeguer. Il pilota è stato sottoposto quest’oggi ad un intervento chirurgico, conseguenza della frattura della dialisi del femore rimediata durante una sessione di allenamento. L’operazione, perfettamente riuscita così come comunicato dal Team Gresini, permetterà allo spagnolo di osservare il congruo periodo di riposo e la successiva riabilitazione. Non si hanno particolari indicazioni circa i tempi di recupero, anche se l’entità dell’infortunio non dovrebbe consentire periodi particolarmente brevi. Ad oggi è infatti molto difficile che il centauro possa prendere parte ai test di Sepang, pianificati dal 3 al 5 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP: intervento riuscito per Aldeguer, ma c’è incertezza sui tempi di recupero Leggi anche: Infortunio Di Gennaro, intervento chirurgico alla mano riuscito: il comunicato dell’Inter sui tempi di recupero Leggi anche: Suzuki, intervento perfettamente riuscito: i tempi di recupero Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Intervento riuscito per Aldeguer dopo l'infortunio in allenamento; Aldeguer, intervento riuscito al femore: “Adesso è tempo di riposare”; MotoGP | Aldeguer si ferma: frattura al femore, domani si opera; MotoGP, Operazione riuscita per Aldeguer, ma c'è riserbo sui tempi di recupero. MotoGP: intervento riuscito per Aldeguer, ma c’è incertezza sui tempi di recupero - Il pilota è stato sottoposto quest’oggi ad un intervento chirurgico, conseguenza della frattura della ... oasport.it MotoGP, Operazione riuscita per Aldeguer, ma c'è riserbo sui tempi di recupero - MotoGP: Lo spagnolo si è sottoposto quest'oggi all'intervento per la frattura al femore, ma i tempi di recupero per rivederlo in pista sono al momento sconosciuti ... gpone.com

Gresini Racing, intervento riuscito per Aldeguer dopo la frattura al femore sinistro - Intervento riuscito per Fermin Aldeguer, costretto a operarsi a seguito della frattura della diafisi del femore sinistro rimediata in un incidente in allenamento. sport.sky.it

Gresini Racing, intervento riuscito per Aldeguer dopo la frattura al femore sinistro #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP x.com

Come rende noto Gresini Racing dai suoi profili social, l'intervento al femore al quale è stato sottoposto Fermin Aldeguer è stato completato con successo. Saranno fornite maggiori informazioni nei prossimi giorni. #MemasGP #GresiniRacing #MotoGP - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.