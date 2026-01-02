Le priorità della Cisl nel 2026 | Emergenza abitativa sicurezza sul lavoro infrastrutture e coesione sociale

Le priorità della Cisl nel 2026 sono l’emergenza abitativa, la sicurezza sul lavoro, le infrastrutture e la coesione sociale. È un anno di scelte fondamentali per un sviluppo economico equo, che coinvolga tutti e favorisca il benessere collettivo. Solo attraverso azioni concrete e responsabilità condivise si potrà affrontare con efficacia le sfide del presente e costruire un futuro più giusto e sostenibile.

Cisl, occupazione record ma è emergenza competenze - L'occupazione in Italia è ai livellipiù alti di sempre con 23,7 milioni di occupati nel quarto trimestre e il tasso al 61,9% tra i 15 e i 64 anni ma c'è un'emergenza competenze con le aziende che ... ansa.it

Agenda CISL Scuola 2025/26, in linea gli approfondimenti del mese di gennaio 2026. La pace, assoluta priorità tiny.cc/ft2x001 x.com

Chiusi i lavori dell’Assemblea Nazionale, fissate le priorità per la CISL Scuola: pace, nuovo contratto, scuola inclusiva, formazione sindacale i temi del documento conclusivo.Grazie a Ivana Barbacci & Roberto Calienno Cosima Gismondi Saverio Miro Cate - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.