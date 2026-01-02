Le priorità della Cisl nel 2026 | Emergenza abitativa sicurezza sul lavoro infrastrutture e coesione sociale

Da cesenatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le priorità della Cisl nel 2026 sono l’emergenza abitativa, la sicurezza sul lavoro, le infrastrutture e la coesione sociale. È un anno di scelte fondamentali per un sviluppo economico equo, che coinvolga tutti e favorisca il benessere collettivo. Solo attraverso azioni concrete e responsabilità condivise si potrà affrontare con efficacia le sfide del presente e costruire un futuro più giusto e sostenibile.

"Il 2026 deve essere l’anno delle scelte coraggiose. Non possiamo limitarci a gestire l’esistente: è il momento di rimettere al centro uno sviluppo economico giusto, che non lasci indietro nessuno. Questo significa sostenere concretamente il lavoro nelle piccole e medie imprese, nell’artigianato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

le priorit224 della cisl nel 2026 emergenza abitativa sicurezza sul lavoro infrastrutture e coesione sociale

© Cesenatoday.it - Le priorità della Cisl nel 2026: "Emergenza abitativa, sicurezza sul lavoro, infrastrutture e coesione sociale"

Leggi anche: Consiglio generale Cisl Fp Catania: "Il lavoro pubblico è il pilastro della coesione sociale"

Leggi anche: "L'emergenza abitativa sia priorità del governo", Bari tra le città italiane in prima linea per un 'piano casa nazionale'

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

priorit224 cisl 2026 emergenzaCasa, lavoro e infrastrutture. Le priorità di Cisl Romagna: “2026 sia l’anno delle scelte” - Cisl Romagna ha le idee chiare s quello che dovrà portare il  nuovo anno. chiamamicitta.it

Cisl, occupazione record ma è emergenza competenze - L'occupazione in Italia è ai livellipiù alti di sempre con 23,7 milioni di occupati nel quarto trimestre e il tasso al 61,9% tra i 15 e i 64 anni ma c'è un'emergenza competenze con le aziende che ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.