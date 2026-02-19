Inferno traffico sulla Milano-Meda | due ore da Como a Monza E vogliono farcela pagare?
Un forte ritardo sulla Milano-Meda ha causato un traffico intenso e lunghe code. Una lettrice segnala che ci sono volute due ore per coprire i circa 30 chilometri tra Como e Monza, con auto ferme e rallentamenti continui. La causa principale sembra essere un incidente avvenuto poco prima di mezzogiorno, che ha bloccato una corsia e provocato il blocco totale della strada. I pendolari si trovano imbottigliati, mentre le autorità cercano di ripristinare la circolazione normale. La domanda resta: quanto dureranno questi disagi?
Partita da Como intorno alle 11.30, una lettrice racconta due ore di viaggio sulla SS35 dei Giovi fino all’innesto con la A52. Nel mirino traffico, rifiuti lungo la strada e il nodo del possibile pedaggio Due ore per percorrere la tratta tra Como e Monza passando dalla Milano-Meda. È la segnalazione arrivata da una lettrice che ieri mattina, intorno alle 11.30, si è messa in viaggio verso Monza per un appuntamento. Il percorso è quello della SS35 dei Giovi, nota come Milano-Meda, fino all’innesto con la A52 in direzione Monza, un’arteria già nota per rallentamenti e code, soprattutto nelle ore di punta.🔗 Leggi su Quicomo.it
Incidente sulla Saronno–Monza: strada bloccata e traffico in tilt tra Limbiate, Solaro e Milano-MedaUn incidente sulla Saronno–Monza (ex statale 527) a Bovisio Masciago ha provocato il blocco totale della strada, causando gravi disagi al traffico tra Limbiate, Solaro e Milano-Meda.
