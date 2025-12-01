Chiuso uno svincolo sulla Milano–Meda per 5 giorni | cosa cambia per chi arriva da Como
Sarà chiuso per cinque giorni – da domani, lunedì 1 dicembre, a venerdì 5 – lo svincolo della SP35 a Meda centro, a causa di alcuni lavori programmati sulla viabilità. L’intervento potrà causare disagi soprattutto nelle ore di punta, su una delle direttrici più trafficate tra Milano, Brianza e il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
AVVISO: A6 Torino-Savona Lo svincolo Bivio A6/A10 Savona sarà chiuso in direzione A10 Genova dalle ore 21:00 del 03-12-2025 fino alle ore 06:00 del 04-12-2025 causa Lavori. Il traffico diretto verso Genova potrà uscire e rientrare alla stazione di Savona - facebook.com Vai su Facebook
#at_arezzo fino al 19/12 chiuso svincolo Superstrada R.A. 6 Bettolle - Perugia. Info su at-bus.it/avvisi Vai su X
Lavori sulla Milano-Meda, chiude uno svincolo: come cambia la viabilità - Sarà chiuso per cinque giorni, da domani 1 dicembre a venerdì 5, lo svincolo della Sp 35, Meda centro, a causa di alcuni lavori. Scrive monzatoday.it