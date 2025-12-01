Chiuso uno svincolo sulla Milano–Meda per 5 giorni | cosa cambia per chi arriva da Como

Quicomo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà chiuso per cinque giorni – da domani, lunedì 1 dicembre, a venerdì 5 – lo svincolo della SP35 a Meda centro, a causa di alcuni lavori programmati sulla viabilità. L’intervento potrà causare disagi soprattutto nelle ore di punta, su una delle direttrici più trafficate tra Milano, Brianza e il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

