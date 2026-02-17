India e AMD | 200MW per un’AI sovrana sfida a NVIDIA e TCS accelera l’innovazione tecnologica
L’India ha deciso di investire 200 megawatt in intelligenza artificiale sovrana, una mossa che mira a ridurre la dipendenza da aziende straniere come NVIDIA. La decisione arriva dopo che AMD ha stretto un accordo con TCS per potenziare le infrastrutture locali di AI, spingendo il paese a diventare un polo di innovazione nel settore tecnologico.
India sfida NVIDIA: AMD investe 200MW in AI sovrana con TCS. L’India punta a rivoluzionare il suo settore tecnologico con un investimento massiccio in infrastrutture di intelligenza artificiale. AMD e Tata Consultancy Services (TCS) hanno annunciato una partnership strategica, il 16 febbraio 2026, per sviluppare una capacità di calcolo di 200 Megawatt, con l’obiettivo di raggiungere 1,2 Gigawatt nel lungo termine. L’iniziativa mira a ridurre la dipendenza da NVIDIA, che deteneva il 99% del mercato dei chip AI nel 2025, e a promuovere la sovranità tecnologica del Paese. Un cambio di paradigma nel mercato dell’AI.🔗 Leggi su Ameve.eu
Argomenti discussi: Instinct MI455X e CPU Venice: AMD sfida il dominio di NVIDIA nel mercato indiano; AMD sfida NVIDIA nel mercato indiano con Instinct MI455X e CPU Venice: il ruolo delle AI Factory sovrane.
Instinct MI455X e CPU Venice: AMD sfida il dominio di NVIDIA nel mercato indianoAMD e Tata Consultancy Services (TCS) hanno annunciato una collaborazione strategica per implementare l'architettura rack-scale Helios in India. Il progetto, focalizzato su una capacità di 200MW, si b ... hwupgrade.it
TCS subsidiary HyperVault partners will AMD for 200MW AI buildout across IndiaFirst unveiled in June 2025, AMD’s double-wide Helios AI rack features the company’s Zen 6 Epyc Venice CPUs, MI455X GPUs, and Pensando Vulcano NICs, delivering 2.9 exaflops of FP4 performance per ... datacenterdynamics.com
