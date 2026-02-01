tufino misura cautelare per due indagati nella morte di una bambina

La Procura di Nola ha disposto la custodia cautelare per due persone indagate dopo aver ricostruito con accertamenti tecnici la morte di una bambina di quattro anni a Tufino. Le indagini sono ancora in corso, ma al momento ci sono due sospettati che devono rispondere di fronte alla giustizia.

La Procura di Nola dispone la custodia cautelare per due indagati dopo le indagini sulla morte di una bambina di quattro anni, ricostruita con accertamenti tecnici. Il 31 gennaio 2026 i Carabinieri della Compagnia di Nola (NA) hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Nola, su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di due indagati, ritenuti responsabili di “omicidio aggravato” ai danni di una bambina di quattro anni, deceduta in Tufino (NA) nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. La complessa indagine, condotta dalla Procura della Repubblica di Nola sin dal dicembre 2024 ha impegnato i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Nola, unitamente alla Stazione di Tufino, ed ha preso avvio a seguito del decesso avvenuto nell’abitazione del nucleo familiare affidatario ed alla richiesta di intervento del medico del pronto intervento accorso sul luogo del decesso, allarmato per le condizioni del cadavere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

