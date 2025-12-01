Manifestazione Pro Pal a Catania misura cautelare per 4

Un’ordinanza che dispone l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria è stata eseguita dalla Digos della Questura di Catania nei confronti di quattro appartenenti all’aera antagonista, di 20, 23, 39 e 52 anni, indagati, a vario titolo, in concorso tra loro e con altri soggetti in via di identificazione, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e oltraggio e con l’aggravante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Manifestazione Pro Pal a Catania, misura cautelare per 4

