La sentenza di Chivu | Abbiamo perso Lautaro infortunio abbastanza serio

Cristian Chivu non cerca alibi dopo il 3-1 incassato dall’Inter sul campo del BodøGlimt. Ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico nerazzurro analizza con lucidità la prestazione dei suoi. “La squadra ci ha provato, ha avuto un bell’atteggiamento. Abbiamo perso dei palloni e abbiamo pagato dazio. Nonostante le difficoltà ci abbiamo provato, non voglio usare scuse. Non posso rimproverare l’atteggiamento ai miei, siamo rimasti sorpresi dalle loro transizioni fatte bene”. Sulla ripartenza immediata, Chivu guarda già al calendario serrato: “Dobbiamo vedere come siamo messi, tra tre giorni giochiamo a Lecce e poi avremo tempo di pensare al ritorno”.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Lautaro Martinez non ha dubbi: «Col Liverpool abbiamo perso per un errore dell’arbitro! Ecco chi se la gioca per lo Scudetto»Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, analizza la recente sconfitta contro il Liverpool, sottolineando un errore arbitrale come fattore determinante.

Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il BodoLautaro Martinez si è fermato a causa di un infortunio durante il match tra BodoGlimt e Inter, giocato mercoledì 18 febbraio.

