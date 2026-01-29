Il Napoli viene eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta 3-2 contro il Chelsea al ‘Maradona’. Nella partita decisiva dell’ultima giornata del girone, il Napoli non riesce a passare ai playoff e conclude la fase a gironi senza speranze di qualificazione. La squadra di Spalletti ha combattuto fino alla fine, ma il risultato finale condanna il sogno europeo. Intanto, Inter, Juve e Atalanta restano in corsa e si preparano ai prossimi impegni.

Il Napoli cade 3-2 al ‘Maradona’ contro il Chelsea nell’ultima giornata della ‘league phase’ di Champions League ed esce dalla manifestazione nel girone, mancando l’accesso ai playoff. Enzo Fernandez sblocca il risultato su calcio di rigore al 19? per un fallo di mano di Juan Jesus, ma i campani reagiscono e ribaltano la partita con un eurogol di Vergara al 33?, che si libera di un avversario in area e firma un diagonale vincente, e con la zampata prima dell’intervallo di Hojlund su cross basso dalla sinistra di Olivera. Nella ripresa però gli inglesi pareggiano i conti con un bolide dal limite dell’area di Joao Pedro al 16?, che si ripete nel finale in contropiede firmando il 3-2 che vale l’accesso diretto dei ‘blues’ agli ottavi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions: Napoli eliminato. Inter, Juve e Atalanta ai playoff

L’ultima giornata di Champions League ha portato i risultati che tutti aspettavano.

Con l’ingresso dei playoff della Champions League, le squadre italiane come Juventus, Inter e Atalanta hanno ora la possibilità di sfidarsi tra loro, poiché la regola che vietava incontri tra club dello stesso Paese è stata eliminata.

Argomenti discussi: Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Inter, brivido Napoli in Champions: tutte le combinazioni per l’accesso diretto agli ottavi; Atalanta, Inter, Juve e Napoli: scenario disastroso in Champions League, cosa serve per qualificarsi; The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5).

