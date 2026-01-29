L’ultima giornata di Champions League ha portato i risultati che tutti aspettavano. Inter, Atalanta e Juventus si sono guadagnate i playoff e continueranno a competere per la qualificazione agli ottavi. La partita decisiva ha visto le squadre italiane mettere in campo tutta la grinta e la determinazione, portando a casa i punti necessari per passare il turno. I tifosi italiani possono tirare un sospiro di sollievo: le tre squadre si sono assicurate un’altra possibilità in Europa.

Si chiude l’ultima giornata della fase campionato di Champions League e arriva il verdetto per le italiane. Inter, Atalanta e Juventus proseguono il cammino entrando nei playoff. Napoli fuori, penalizzato dalla differenza reti nonostante il pareggio nell’ultima gara. Serata positiva per l’ Inter, che espugna Dortmund con un 2-0 e centra l’obiettivo qualificazione. Avanza anche l’ Atalanta, sconfitta 1-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise ma comunque dentro al lotto delle qualificate. Juventus senza gol a Monaco ( 0-0 ), risultato sufficiente per restare in corsa. Resta invece fuori il Napoli: il pari contro il Chelsea non basta, la classifica finale condanna gli azzurri per il saldo reti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Champions, verdetti finali: Inter, Atalanta e Juve ai playoff

Approfondimenti su Champions Italia

Con l’ingresso dei playoff della Champions League, le squadre italiane come Juventus, Inter e Atalanta hanno ora la possibilità di sfidarsi tra loro, poiché la regola che vietava incontri tra club dello stesso Paese è stata eliminata.

La penultima giornata della fase a gironi della Champions League ha delineato i primi risultati per le squadre italiane.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

DAVID si sblocca con la ROVESCIATA: Atalanta-Juventus 1-2 | Trofeo Bortolotti | DAZN Highlights

Ultime notizie su Champions Italia

Argomenti discussi: Champions, è la notte dei verdetti. Italiane, quattro spareggi da brividi; Come seguire l'ultima notte del girone di Champions su Sky; Perché la Champions si gioca tutta mercoledì alle ore 21: 16 partite in contemporanea, salta il martedì; Champions, ottavi e play-off: cosa serve ad Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.

Juve, Inter e Atalanta ai playoff, disastro Napoli: classifica e verdetti della League Phase di ChampionsTempo di verdetti in Champions League, con le italiane che non possono sorridere, visto che nessuna delle quattro ha staccato il pass per gli ottavi di. tuttomercatoweb.com

Champions League, i risultati in diretta e la classifica aggiornata: Inter, Juve e Atalanta ai playoff. Napoli eliminatoChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilmessaggero.it

Champions League, classifica LIVE: avversarie italiane e tutti i verdetti in tempo reale #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

CHAMPIONS LEAGUE – NOTTE DEI VERDETTI È la sera che può cambiare una stagione. Juventus, Inter, Atalanta e Napoli si giocano qualificazione, prestigio e futuro europeo in una notte da cuori forti. Juve avanti con Kolo Muani per sognare gli ott - facebook.com facebook