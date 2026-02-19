Incontro in Prefettura per le attività successive all’incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro

Questa mattina, la Prefettura di Napoli ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per discutere delle operazioni successive all’incendio che ha devastato il Teatro Sannazaro ieri. L’incendio, causato da un guasto elettrico, ha provocato danni ingenti alla struttura e ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco e volontari. Durante l’incontro sono stati pianificati i primi passi per mettere in sicurezza l’edificio e valutare i danni. La prossima fase prevede un sopralluogo dettagliato da parte degli esperti.

Nelle operazioni di ieri, tre Vigili del Fuoco sono rimasti lievemente feriti dalla caduta di un palchetto ed il più grave di essi ha riportato la frattura del polso e della caviglia. Il Comune di Napoli ha effettuato il censimento delle unità abitative coinvolte, rilevando 28 unità immobiliari (il teatro, 9 locali commerciali e 18 unità ai piani superiori ad uso misto, uffici e abitazioni). Risultano complessivamente 26 le persone allontanate dalle proprie case, di cui 2 non residenti a Napoli. Il Comune ha allestito un gazebo informativo in via Chiaia per l'assistenza diretta delle persone sgomberate. 🔗 Leggi su 2anews.it

