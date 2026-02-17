Distrutto il teatro Sannazaro a Napoli le fiamme all’alba e l’ipotesi sulle cause | l’indagine per incendio colposo – Foto e Video

Le fiamme hanno devastato il teatro Sannazaro a Napoli questa mattina, probabilmente a causa di un incendio colposo. Le fiamme sono divampate all’alba e hanno coinvolto l’edificio, che ora si presenta completamente distrutto. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, ma non sono riusciti a salvare la struttura. È ancora in corso l’indagine per chiarire le cause dell’incendio.

L’incendio del teatro Sannazaro è stato del tutto domato e il teatro è completamente distrutto. Lo dice il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, dopo ore di interventi. L’allarme è scattato, grazie ad un residente, alle 6.05. È allora che sono scattati i soccorsi. Paduano riferisce che durante le operazioni di spegnimento sono rimasti feriti, seppur in maniera lieve, due Vigili Del Fuoco coinvolti nel crollo di un teatrino. Al momento ci sono alcune zone che non sono ancora accessibili, come l’area dei depositi. In merito alle cause, ribadisce Paduano, «e ancora troppo presto stabilirle».🔗 Leggi su Open.online

