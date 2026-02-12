A Pieveclassica Frank Sinatra the man & his music con Gianluca Guidi

Questa sera al teatro Papini di Pieve Santo Stefano torna Pieveclassica con il suo terzo appuntamento. Giovedì 19 febbraio alle 21.15, Gianluca Guidi porta in scena “Frank Sinatra, the man & his music”. Un omaggio al celebre cantante americano, con canzoni e aneddoti sulla sua vita. La serata promette di essere un viaggio tra le note e i ricordi di Sinatra.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Giovedì 19 febbraio alle ore 21.15 al teatro Papini di Pieve Santo Stefano torna Pieveclassica 2026 con il suo terzo appuntamento: "Frank Sinatra, the man & his music". Un omaggio raffinato, appassionato e profondamente rispettoso di una voce fra le più iconiche del '900. L'interprete della serata sarà Gianluca Guidi, artista unico nel panorama teatrale musicale che ci accompagnerà in un viaggio attraverso l'arte di Sinatra restituendone l'eleganza, la misura e l'inconfondibile swing. Si, perché come dice Gianluca a inizio serata:"Non sentiremo più nessuno cantare come Frank Sinatra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

