Mobilità elettrica | Maxi Mobility integra Hyundai IONIQ 5 nel parco taxi
Maxi Mobility, startup italiana innovativa, amplia il proprio parco taxi con l’ingresso della Hyundai IONIQ 5, simbolo di mobilità sostenibile e tecnologia avanzata. Grazie a una nuova partnership con Hyundai Italia, l’obiettivo è promuovere un servizio di trasporto più ecologico ed efficiente, rafforzando l’impegno verso un futuro a zero emissioni. Un passo importante nel panorama della mobilità elettrica in Italia.
(Adnkronos) – Maxi Mobility, startup italiana accelerata dal Motor Valley Accelerator della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, annuncia una partnership con Hyundai Italia per l’ingresso di Hyundai IONIQ 5 nel proprio parco veicoli elettrici dedicato ai tassisti. L’accordo consente ai professionisti del servizio taxi di accedere con la Hyundai IONIQ 5 ad una ricarica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
