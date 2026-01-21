Auto si ribalta sul Raccordo Salerno–Avellino | traffico rallentato

Un incidente si è verificato sul Raccordo Salerno–Avellino, con un'auto che si è ribaltata all'altezza dell'uscita Montoro Sud, vicino a Fisciano. Attualmente, il traffico nella zona risulta rallentato. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Momenti di paura sul Raccordo autostradale Salerno–Avellino, dove poco fa un'auto si è ribaltata all'altezza dell'uscita Montoro Sud, a poca distanza da Fisciano. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito lungo l'arteria.

