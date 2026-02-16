Feneal Uil Pasquale De Vardo | Legalità e sicurezza devono andare di pari passo

Pasquale De Vardo della Feneal Uil Sicilia denuncia che molte imprese nel settore delle costruzioni continuano a operare in modo irregolare, causando rischi per la sicurezza dei lavoratori. La regione sta affrontando una crescita del settore, ma anche problemi di legalità che mettono in pericolo il benessere degli operai. La situazione si aggrava perché molte aziende non rispettano le norme di sicurezza sul lavoro, aumentando il rischio di incidenti. La Feneal Uil si impegna a contrastare queste pratiche e a promuovere una maggiore attenzione alla legalità e alla formazione.

Sicurezza sul lavoro, legalità, contrattazione e formazione. In Sicilia il settore delle costruzioni vive una fase cruciale: tra crescita, irregolarità e sfide strutturali, la Feneal Uil Sicilia si conferma presidio di diritti e innovazione sociale. Pasquale De Vardo è stato eletto all'unanimità a Catania, dal Consiglio regionale della Feneal Uil Sicilia, nuovo segretario generale della categoria siciliana degli edili. Messinese, classe 1974, vanta una lunga esperienza sindacale: già segretario generale della Feneal Uil Messina, poi alla guida della federazione Tirrenica Messina-Palermo e segretario organizzativo della federazione siciliana, ha assunto la guida regionale in una fase cruciale per il comparto delle costruzioni.