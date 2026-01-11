Incidente l’epilogo è tragico Schianto tra utilitaria e furgoncino | una pensionata perde la vita

Nella mattinata di ieri, sulla Statale 641 tra Rivanazzano Terme e Voghera, si è verificato un incidente tra un’utilitaria e un furgoncino. L’impatto ha causato gravi conseguenze, portando alla morte di Elda Fassino, 84 anni, soccorsa in ospedale. L’incidente ha coinvolto tre persone in un tratto stradale poco distante dall’incrocio con via Carifango, evidenziando l’importanza della sicurezza sulle strade.

RIVANAZZANO TERME (Pavia) Soccorsa dopo un incidente stradale, è morta in ospedale. Elda Fassino, 84enne di Voghera, era una delle tre persone coinvolte nello schianto avvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 10, sulla Statale 641 tra Rivanazzano Terme e Voghera, in un tratto rettineo, in corrispondenza dell'incrocio con via Carifango. Uno scontro all'apparenza non particolarmente grave, tanto che i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono arrivati sul posto in codice giallo (per una criticità valutata media). La Polstrada di Pavia è intervenuta per i rilievi, con gli accertamenti ancora in corso per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.

