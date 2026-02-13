Incidente tra un' auto e un furgoncino sulla A4 | 47enne in ospedale

Un incidente tra un’auto e un furgoncino sulla A4 ha portato un uomo di 47 anni in ospedale. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 13.30, poco prima di mezzogiorno. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale, mentre le cause dello scontro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente coinvolge anche altri veicoli, creando disagi al traffico.

Intorno alle 13.30 di oggi, venerdì 13 febbraio, un uomo di 47 anni è finito in ospedale a seguito di un incidente stradale, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Il sinistro è avvenuto sulla A5, la tangenziale Nord, nel tratto tra Burago e Vimercate. Stando alle informazioni finora note, lo scontro ha coinvolto un'auto e un piccolo furgoncino, le cui portiere, a causa dell'incidente, erano rimaste bloccate. A seguito dell'incidente, a rimanere ferito è stato un uomo di 47 anni. Sul posto sono quindi sopraggiunti in codice rosso i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Questa mattina, sulla Via del Mare a Castellabate, si è verificato un incidente tra un Fiat Fiorino e una Fiat 500 in località San Gennaro.

Incidente tra due furgoni e un'auto in largo Jurse: tre feritiIn via Pieragostini è stato installato temporaneamente un senso unico alternato per permettere l’intervento del carro attrezzi ... primocanale.it

Corso Europa, incidente all'incrocio tra un'auto e un'ambulanza in emergenzaUn impatto violentissimo che ha scaraventato la macchina contro i pali bianchi e rossi che delimitano il marciapiede e ha lasciato entrambi i veicoli distrutti ... primocanale.it

Sono finiti in ospedale due minorenni coinvolti in un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Terni, in via Narni. A seguito dello scontro tra due auto, una delle due è finita contro altri due veicoli che transitavano lungo la corsia opposta. All'interno - facebook.com facebook