Incidente in tangenziale a Rivoli | scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata Traffico nel caos

Torinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato all'interno raccordo tra la tangenziale nord e la tangenziale sud a Rivoli nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Si è trattato dello scontro tra due auto avvenuto all'uscita della bretella di immissione per i veicoli provenienti dal casello di Bruere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

incidente in tangenziale a rivoli scontro tra due auto una si ribalta in carreggiata traffico nel caos

© Torinotoday.it - Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caos

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente tangenziale rivoli scontroIncidente in tangenziale a Rivoli: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caos - Un incidente si è verificato all'interno raccordo tra la tangenziale nord e la tangenziale sud a Rivoli nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre 2025. Segnala torinotoday.it

incidente tangenziale rivoli scontroScontro tra due auto, una si ribalta nel mezzo della tangenziale nord - Le foto - È successo poco fa in tangenziale in direzione Fidenza, all’altezza di viale Europa. Si legge su gazzettadiparma.it

incidente tangenziale rivoli scontroIncidente a Rivoli: donna investita da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, trasportata in ospedale - Un'italiana sulla sessantina è stata investita da un'auto Volkswagen Polo nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre 2025, in corso Susa a Rivoli, in prossimità della rotonda all'incrocio con corso T ... Come scrive torinotoday.it

Incidente sulla tangenziale, due vittime - Tragedia nella tarda mattinata di oggi alle porte di Campobasso: due persone hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra un'auto e un furgone avvenuto sulla tangenziale est. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tangenziale Rivoli Scontro