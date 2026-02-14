incidente in a1 autostrada chiusa tra firenze sud e incisa

Un incidente sulla A1 ha causato la chiusura dell’autostrada tra Firenze sud e Incisa. L’incidente è avvenuto quando un’auto e un camion si sono scontrati, provocando danni alla carreggiata. Durante lo scontro, alcuni new jersey sono stati spostati e si sono fermati in mezzo alla strada, creando un pericolo per gli automobilisti.

Cinque chilometri di coda in aumento e autostrada A1 temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra Firenze sud e Incisa a causa di un grave incidente che ha coinvolto un mezzo pesante intraversato e un'autovettura. Lo scontro è avvenuto in direzione Bologna e a seguito dell'impatto alcuni new jersey centrali sono finiti sulla carreggiata opposta verso Roma. Per questo motivo il traffico è bloccato in entrambe le direzioni., Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Come viabilità alternativa, in direzione di Firenze, dopo l'uscita obbligatoria ad Incisa, Aspi consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Firenze sud, percorso inverso verso Roma all'uscita di Firenze sud. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Un incidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa ha causato la chiusura temporanea del tratto alle 16:20, coinvolgendo un camion e provocando blocchi in entrambe le direzioni.

Un tir ha sbandato questa pomeriggio sull’autostrada A1, tra Firenze sud e Incisa Reggello, causando un incidente in galleria.

Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e Incisa: traffico bloccato in entrambe le direzioniIncidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa. Alle 16:20 circa, sulla Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, per uno scontro che ... ilmattino.it

Incidente in A1, scontro tra un mezzo pesante e un’auto. Autostrada chiusa in entrambe le direzioniE’ accaduto tra Firenze Sud e Incisa. A causa dello schianto, alcuni new jersey sono stati catapultati al centro della carreggiata ... lanazione.it

