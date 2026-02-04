Incidente in via Marina auto impazzita si ribalta e travolge operatore Asìa | ferito ricoverato in Ospedale

Da fanpage.it 4 feb 2026

Un incidente grave si è verificato questa mattina in via Marina a Napoli. Un’auto ha perso il controllo, si è ribaltata e ha travolto un operatore di Asìa, che è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati i soccorsi e il ferito è stato portato in ospedale. Un altro incidente si è verificato poco più avanti, sempre in città.

