Inchieste urbanistica famiglie sospese e imprese tornano a chiedere una legge Salva Milano

Il comitato delle famiglie sospese e l’Unione artigiani di Milano hanno avviato una petizione per ottenere una legge “Salva Milano” dopo che le inchieste urbanistiche hanno bloccato molte pratiche edilizie. La causa principale è il rallentamento nelle approvazioni di nuovi progetti, che lascia molte famiglie in attesa di case e le imprese senza lavoro. La richiesta mira a semplificare le procedure e riprendere i lavori in città. La proposta sta già raccogliendo adesioni tra cittadini e imprenditori.

La richiesta è arrivata dopo la dichiarazione del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che nei giorni scorsi era tornato a chiedere una norma sui cantieri sotto inchiesta Sbloccare la situazione urbanistica a Milano con una legge. In breve: un "Salva-Milano". È quanto chiedono il comitato delle famiglie sospese e l'Unione artigiani di Milano. Una richiesta che è arrivata dopo le dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini che, nella giornata di martedì, era tornato a parlare di una norma sui cantieri sotto inchiesta. Secondo i firmatari, le parole del leader della Lega "confermano ciò che ripetiamo da mesi: per sbloccare la situazione di Milano serve una nuova legge nazionale".