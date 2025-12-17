© Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta urbanistica a Milano, le "famiglie sospese" davanti al Tribunale: "Siamo gli unici condannati"

Presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Milano del comitato "Famiglie sospese" che, in una lettera aperta rivolta a Magistratura, Comune di Milano, governo e forze politiche, chiede "perché la nostra condizione continua a essere ignorata. Siamo quelle famiglie che hanno acquistato abitazioni in modo pienamente legale, con atti notarili, mutui regolarmente concessi, titoli edilizi rilasciati dagli enti competenti e controlli effettuati secondo la normativa vigente. Abbiamo rispettato le regole dello Stato in ogni passaggio. Oggi, però, continuiamo a essere gli unici condannati nell'inchiesta urbanistica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, presidio di ‘Famiglie sospese’ a un anno dal sequestro del cantiere di Scalo House

Leggi anche: L’inchiesta sull’urbanistica e le famiglie sospese: lo stop ai cantieri ha gettato nel panico centomila milanesi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

; Inchiesta Urbanistica a Milano, i residenti di via Anfiteatro dopo lo stop ai lavori della Torre «Unico-Brera»: «Il palazzo sequestrato una beffa, o lo abbattono o lo terminino»; Inchiesta Urbanistica Milano, la narrazione della città che funziona messa in discussione un sequestro dopo l’altro. Ma in Comune ci si azzuffa sugli assessorati…; Urbanistica a Milano, la giungla dei sequestri e i tentativi di sanatoria: la storia dal 6 maggio 2024 a oggi.

Milanopoly, il gioco con tutti i cantieri sequestrati: così le Famiglie sospese "festeggiano" il secondo Natale senza casa - Presidio davanti al Tribunale di Milano a più di 500 giorni dal sequestro delle prime abitazioni per le inchieste sull'urbanistica: "Gli unici che ... affaritaliani.it

Inchiesta sull'urbanistica a Milano: il controverso caso della torre nel cortile - Un'ampia inchiesta sull'urbanistica di Milano ha portato all'indagine di 26 persone, accusate di gravi reati come abuso edilizio e corruzione. notizie.it