Inchiesta corruzione arresti domiciliari per l’ex governatore Totò Cuffaro

L’ex governatore siciliano Totò Cuffaro è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Palermo su presunti illeciti relativi ad appalti e nomine in Sicilia. L’ordinanza è stata eseguita stamattina dai carabinieri del Ros, mentre per altri due indagati di rilievo, il deputato nazionale Saverio Romano e il deputato regionale della Democrazia Cristiana Carmelo Pace, non è stata adottata alcuna misura cautelare. Leggi anche: “Arrestato!”. Il segretario del partito italiano nei guai: cosa succede Al centro dell’inchiesta, secondo la Procura, ci sarebbe un vero e proprio “comitato d’affari” di cui Cuffaro avrebbe avuto un ruolo dominante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

