Esplosione e incendio in un' abitazione ad Adelfia | morti due anziani

Questa mattina ad Adelfia un’esplosione ha distrutto un’abitazione. Due anziani sono morti nell’incendio che è divampato subito dopo. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza la zona e chiarire le cause dell’incidente. La comunità si risveglia sotto shock per quanto accaduto.

Un'esplosione, seguita da un incendio, si è verificata nella mattinata di oggi, 31 gennaio, in un'abitazione ad Adelfia. Lo scoppio si è verificato in una palazzina in via Oberdan.In seguito all'esplosione si è verificato un rogo dal quale si è sprigionata una densa colonna di fumo. Non è.🔗 Leggi su Baritoday.it

Questa mattina ad Adelfia si è verificata un’esplosione in una casa che ha portato al crollo dell’edificio.

Questa mattina ad Adelfia, nel Barese, una palazzina è crollata dopo un’esplosione.

Bari, esplosione e incendio in edificio ad Adelfia: 5 squadre dei vigili del fuoco in azione(Adnkronos) - Esplosione e incendio oggi ad Adelfia, in provincia di Bari, in un edificio al piano terra di via Oberdan. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco. Si teme la presenza di persone a ... reggiotv.it

Esplosione in una palazzina ad Adelfia, crollano alcuni muri: paura per due anziani. I vicini: «Ha tremato tutto» VIDEOUn edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, dopo una esplosione forse causata da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare due persone rimaste intrappolate. Sul posto ci son ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Terribile esplosione in un'abitazione ad Adelfia con conseguente incendio. Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco sul posto. Si teme per la vita di due persone che erano all'interno dell'abitazione. Speriamo bene Notizia in aggiornamento - facebook.com facebook

