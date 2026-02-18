Verona incendio in un' abitazione | due morti

Un incendio scoppiato in una casa di Verona ha causato la morte di due persone. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio, probabilmente a causa di un corto circuito. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, l’edificio era già avvolto dal fumo e le fiamme. I soccorritori hanno tentato di spegnere il rogo e di salvare chi era rimasto dentro, ma purtroppo non è stato possibile. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze. La città si prepara a affrontare il dolore per questa tragedia.

Gli operatori sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Verona, incendio in un'abitazione: due morti Esplosione e incendio in un'abitazione ad Adelfia: morti due anzianiQuesta mattina ad Adelfia un’esplosione ha distrutto un’abitazione. Ad Adelfia l'ultimo saluto a Rocco e Antonetta, morti nell'incendio della loro abitazione: proclamato lutto cittadinoQuesta mattina ad Adelfia si sono svolti i funerali di Rocco Lotito e Antonetta Costantino, morti nell’incendio della loro casa. Verona, esplosione durante la perquisizione di un'abitazione: morti tre carabinieri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio in questura a Verona, uffici chiusi per oltre due ore; Incendio alla Questura di Verona: fiamme negli uffici della Polizia Stradale; Incendio alla Questura di Verona negli uffici della Polizia stradale; Incendio in questura, fiamme nella sala operativa della Polizia Stradale: uffici chiusi per oltre due ore. Incendio in Questura a Verona, fiamme e fumo dal terzo pianon incendio in Questura a Verona si è sviluppato nella mattinata di oggi, martedì 10 febbraio: vigili del fuoco sul posto. veronaoggi.it Incendio in questura e fumo: intervento dei vigili del fuoco per domarloIl personale della polizia di Stato è stato fatto uscire dall'edificio nella mattinata di martedì, per un rogo che si è sviluppato in lungadige Galtarossa al terzo piano ... veronasera.it VIDEO | Incendio alla Questura di #Verona, fiamme al terzo piano facebook