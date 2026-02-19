Incendio all' isola ecologica | Ama attiva il centro di raccolta light

Un incendio ha danneggiato all’inizio di febbraio il centro di raccolta Ama di Vigne Nuove, causando problemi nella gestione dei rifiuti. Le fiamme hanno bruciato parte delle strutture, interrompendo temporaneamente le attività di smaltimento nella zona. Per far fronte all’emergenza, Ama ha subito attivato un centro di raccolta temporaneo, chiamato “light”, per garantire i servizi ai cittadini. La causa dell’incendio rimane ancora da chiarire, ma le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La situazione rimane sotto osservazione e si attende un ritorno alla normalità.

A causa dei danni subiti del centro di conferimento dei rifiuti dello scorso 4 febbraio, l'azienda ha reso operativo una postazione più contenuta per limitare i disagi all'utenza A inizio febbraio è stato danneggiato a causa di un incendio nel centro di raccolta Ama di Vigne Nuove. In attesa della riapertura della postazione, la municipalizzata ha già reso operativo un centro raccolta light in via dell’Ateneo Salesiano che andrà a supportare e limitare i disagi dell’utenza di zona. Bruno Manzi, Presidente di Ama ha dichiarato: “In attesa che vengano completate tutte le necessarie verifiche sull’entità dei danni subiti per valutare i tempi di riapertura del centro di raccolta abbiamo deciso di attivare questa struttura provvisoria per venire incontro alle esigenze dei cittadini e di un territorio molto popoloso.🔗 Leggi su Romatoday.it Incendio a Vigne Nuove: incendio nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo SalesianoUn incendio si è scatenato nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano, nel III Municipio di Roma. Incendio al centro di raccolta Ama, bruciano due container con rifiuti elettroniciUn incendio si è sviluppato nel centro di raccolta Ama a Vigne Nuove nel tardo pomeriggio di ieri. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio in un palazzo a Garbatella: evacuate venti persone per il fumo, quattro in ospedale; Cassonetti interrati, il Comune: Saranno eliminati, 100mila euro per le nuove isole ecologiche; Terranova, due furgoni avvolti dalle fiamme in piazza Castello; Brancaleone: incidente mortale in pieno centro abitato, perde la vita una donna di 73 anni. Sora: isola ecologica di nuovo operativa dalle 11 di stamaniIncendio in un container per lo stoccaggio della plastica nella piattaforma Ambiente e Salute di Sora. Intervento rapido, nessun ferito, nessun danno grave e riapertura regolare dell’isola ecologica. sora24.it Bordighera, incendio in un’isola ecologica informatizzataBordighera – La nuova isola ecologica informatizzata posizionata dal Comune nell’area di conferimento situata in prossimità del parco giochi a due passi dall‘hotel Parigi, sul lungomare, è stata ... ilsecoloxix.it Ennesimo incendio a Thilafushi con i mezzi antincendio all'opera per spegnere il fuoco. E' una situazione ricorrente. Basta cercare su google le immagini di Thilafushi e vedrete moltissime con il fumo che si alza dall'isola. Non ci stanno più dentro con la gestio facebook