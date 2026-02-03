Incendio a Vigne Nuove | incendio nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano

Un incendio si è scatenato nel centro di raccolta AMA di via dell’Ateneo Salesiano, nel III Municipio di Roma. La notte scorsa, le fiamme hanno provocato paura tra i residenti e hanno spinto i Vigili del Fuoco a intervenire prontamente sul posto. Al momento si stanno ancora valutando le cause dell’incendio e i danni.

Paura in serata nel centro di raccolta AMA di via dell'Ateneo Salesiano - nel III Municipio, zona Vigne Nuove - dove si è sviluppato un incendio che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, divampate quando la struttura era già chiusa al pubblico, sono state rapidamente domate.

