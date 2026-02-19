Incendio a Cerea madre e figlia morte nel rogo a Cherubine | ipotesi cortocircuito
Un incendio a Cerea ha causato la morte di madre e figlia a Cherubine, probabilmente a causa di un cortocircuito. L’incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 20, in via dei Mori 17. Le due donne sono state trovate senza vita dai soccorritori, che sono intervenuti immediatamente. Le fiamme hanno danneggiato pesantemente l’appartamento, rendendo difficile l’accesso ai vigili del fuoco. Al momento, le autorità stanno verificando le cause precise dell’incendio e le circostanze che hanno portato alla tragedia.
Cosa è successo a Cerea, in via dei Mori a Cherubine?. Erano circa le 20 di ieri sera, 18 febbraio, quando in via dei Mori 17, località Cherubine, frazione di Cerea, è scattato l’allarme. Fumo e fiamme uscivano da una palazzina di due piani. I vicini hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Legnago e Bovolone, supportati da personale e mezzi della sede centrale di Verona, insieme ai Carabinieri e al Suem 118. Quando le squadre hanno domato il rogo e liberato le stanze dal fumo, la scoperta è stata drammatica. Chi sono le vittime dell’incendio di Cerea. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Incendio a Cherubine di Cerea vicino Verona, due persone morte nel rogo di una casa: erano madre e figliaUn incendio scoppiato a Cherubine di Cerea, vicino a Verona, ha causato la morte di madre e figlia.
