Napoli incendio al Teatro Sannazzaro a fuoco la cupola ipotesi rogo scaturito da cortocircuito 4 persone intossicate – VIDEO

Un incendio al Teatro Sannazzaro di Napoli ha causato l’evacuazione del locale e ha provocato l’intossicazione di quattro persone. L’incendio si è sviluppato nella cupola, probabilmente a causa di un cortocircuito. Il fuoco si è diffuso velocemente, coinvolgendo anche un edificio vicino. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il rogo, secondo quanto emerso finora, si sarebbe sviluppato rapidamente nell'area della cupola del teatro, per poi estendersi a gran parte della struttura e interessare anche un edificio adiacente. La cupola, gravemente danneggiata dalle fiamme, sarebbe infine crollata, precipitando sulla platea.