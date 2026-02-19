Un incendio scoppiato a Cherubine di Cerea, vicino a Verona, ha causato la morte di madre e figlia. Le due donne sono state trovate senza vita all’interno di una casa bruciata, probabilmente a causa di un corto circuito. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvare le vittime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e capire se ci siano responsabilità. La comunità si stringe attorno ai parenti delle vittime.

Un incendio divampato a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona, ha causato la morte di due donne: madre e figlia di 98 e 73 anni. L’allarme è scattato quando i vicini di casa si sono accorti delle fiamme e hanno così allertato il 112. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, del personale del Suem 118 e dei carabinieri. Secondo la ricostruzione, le due donne sarebbero morte per intossicazione da fumo. Incendio a Cerea, in località Cherubine La tragedia ha avuto luogo nella serata di mercoledì 18 febbraio 2026 a Cerea, comune di oltre 18 mila abitanti del Veronese, per la precisione nella frazione Cherubine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio a Cherubine di Cerea vicino Verona, due persone morte nel rogo di una casa: erano madre e figlia

Figlia 73enne va ad accudire la madre 93enne di notte: morte entrambe nell’incendio scoppiato in casa a VeronaUna donna di 73 anni si è recata a trovare e assistere la madre di 93 anni, ma entrambe sono morte nell’incendio scoppiato nella loro casa a Cherubine di Cerea.

Mamma e figlia morte a Campobasso, 5 indagati: alla cena della Vigilia c’erano una decina di personeA Campobasso, cinque persone tra medici e personale sanitario sono indagate per la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta poche ore dopo una cena di Vigilia a cui avevano partecipato circa dieci persone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.